Садыр Жапаров рассказал Путину о лечении иссык-кульским корнем

Садыр Нургожоевич рассказал, что переговорил с Владимиром Путиным об иссык-кульском корне.

Садыр Жапаров во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о применении иссык-кульского корня при лечении пациентов с коронавирусом. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

«Садыр Нургожоевич рассказал, что переговорил с Владимиром Путиным об иссык-кульском корне. Он сообщил, что есть эффективность, но нужно проверить научно. Коронавирус пришел к нам надолго, чтобы победить его, мы должны использовать новые методы, которые есть в разных странах», — сказал Бейшеналиев.

По словам главы Минздрава, в настоящее время пациенты сами просят назначать им лечение иссык-кульским корнем.

Напомним, 24-25 мая состоялась рабочая поездка Садыра Жапарова в Сочи, где он провел переговоры с Владимиром Путиным.

Источник: Элгезит