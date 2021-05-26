Садыр Жапаров рассказал Путину о лечении иссык-кульским корнем

Садыр Нургожоевич рассказал, что переговорил с Владимиром Путиным об иссык-кульском корне.
Садыр Жапаров во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о применении иссык-кульского корня при лечении пациентов с коронавирусом. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.
«Садыр Нургожоевич рассказал, что переговорил с Владимиром Путиным об иссык-кульском корне. Он сообщил, что есть эффективность, но нужно проверить научно. Коронавирус пришел к нам надолго, чтобы победить его, мы должны использовать новые методы, которые есть в разных странах», — сказал Бейшеналиев.
По словам главы Минздрава, в настоящее время пациенты сами просят назначать им лечение иссык-кульским корнем.
Напомним, 24-25 мая состоялась рабочая поездка Садыра Жапарова в Сочи, где он провел переговоры с Владимиром Путиным.
Источник: Элгезит
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