Автомобиль, зафиксированный в видеосюжете о нарушениях ПДД, не принадлежит руководству «Вега Оперейтинг Компани»

Опровержение недостоверной информации в видеосюжете «Атайын иликтоо //Коопсуз шаардын жузу ачылды»

В связи с распространением в социальных сетях видеосюжета под названием «Атайын иликтоо //Коопсуз шаардын жузу ачылды», автором которого является Карыбек улуу Улукбек, ОсОО «Вега Оперейтинг Компани» официально заявляет, что информация, озвученная в указанном видеосюжете, не соответствует действительности и является провокационной.

Видеосюжет о нарушениях правил дорожного движения руководителем «Вега Оперейтинг Компани» и неоплате им штрафов ввиду их отмены уполномоченным органом, определен автором как журналистское расследование.

«Вега Оперейтинг Компани» с сожалением отмечает, что такие основные стандарты журналистского расследования, как объективность и разносторонность, не нашли своего профессионального применения в указанном видеосюжете. Автор «журналистского расследования» обвинил руководителя компании в том, что он якобы 91 раз нарушил правила дорожного движения, из которых был оплачен один штраф. Остальные же нарушения ПДД якобы не были оформлены в виде протоколов об административных правонарушениях «Вега Оперейтинг Компани».

Компания отмечает, что зафиксированное автотранспортное средство не принадлежит руководству «Вега Оперейтинг Компани». Данный автомобиль использовался для выполнения в 2019 году тестовых проверок работы аппаратно-программных комплексов в установленных местах, о чем имеется документальное подтверждение. Если бы автор сюжета обратился в адрес компании за разъяснением данного вопроса, полагаем, что подобная ситуация не нашла бы дальнейшего развития.

«Вега Оперейтинг Компани» в судебном порядке намерено предоставить подтверждения, опровергающие сведения, озвученные в вышеуказанном видеосюжете. Также, считаем необходимым отметить, что компания не имеет намерений относительно денежных взысканий с автора видеосюжета. Однако, ввиду неоднократных неэтичных заявлений со стороны автора видеосюжета, компания рассматривает изменение требования и взыскания морального ущерба в соответствии с законодательством. В случае присуждения компании денежного взыскания вся сумма, определенная судом, будет направлена в пользу городского бюджета для нанесения разметки на дорожных участках.

Источник: vesti.kg