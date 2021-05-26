На Иссык-Куле до смерти избили 3-летнего ребенка. Задержанная женщина утверждает, что мальчик сам упал с лестницы

А кровоподтеки на теле малыша, по ее словам, появилась от того, что она несколько раз ущипнула его

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области от побоев погиб 3-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, 15 мая в дежурную часть ОВД Джети-Огузского района из реанимационного отделения территориальной больницы поступило сообщение о том, что примерно в 12.32 часов жители села Кызыл-Суу 38-летний М.Д. и 33-летняя М.Г. привезли в больницу в бессознательном состоянии 3-х летнего мальчика, у которого на теле были следы кровоподтеков. Мальчик был помещен в реанимационное отделение больницы, где не приходя в сознание скончался.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Джети-Огузского района, и было начато досудебное производство по ст. 65 (Побои) Кодекса о проступках. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления причин и обстоятельств данного факта на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной милиции.

В ходе опроса свидетелей было установлено, что мать ребенка оставила своей свахе, 33-летней М.Г., сына, а сама уехала на заработки в Российскую Федерацию. По словам женщины, которая присматривала за ребенком, 15 мая примерно в 12.00 часов у ребенка случился приступ, и он упал с лестницы, а кровоподтеки на теле мальчика появилась от того, что она несколько раз ущипнула его.

По предварительным данным судмедэксперта, ребенок получил закрыто-черепную мозговую травму, тупую травму головы. На основании предварительного заключения досудебное производство было переквалифицировано на ст. 138 ч.3 п.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса КР.

По подозрению в совершении преступления в милицию доставили 33-летнюю М.Г., где ей в присутствии адвоката было вручено уведомление о подозрении в нанесении тяжкого вреда здоровью. Ее водворили в ИВД ОВД Джети-Огузского района.

Решением суда в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области

