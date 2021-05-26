Из колонии в Чуйской области пытались сбежать убийцы и насильники. Один убит на месте

Из колонии Чуйской области пытались сбежать двое заключенных.
Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.
В ночь на 26 мая в 02:40 в учреждении №27 ГСИН в селе Молдовановка Чуйской области осужденные Т.Т., 1963 г.р., К.И., 1999 г.р., совершили попытку побега через основное ограждение.
Военнослужащий Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных лиц, заключенных под стражу, проявив бдительное несение службы, обнаружив осужденных в запретной зоне, произвел предупредительный выстрел. После чего открыл огонь, в результате чего один осужденный скончался, второй задержан.
Осужденные отбывали наказание за особо тяжкие преступления (убийство, изнасилование несовершеннолетних). Беглецы были осуждены на 10 и 21 лет отбывания в местах лишения свободы.
Оперативная-следственная группа начала расследование по факту попытки побега. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.
Источник: reporter.kg
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