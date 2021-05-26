Россия и Кыргызстан расширят сотрудничество для продвижения русского языка

Российско-кыргызским отношениям в области образования задан новый темп, поставлены амбициозные задачи.

Ряд направлений сотрудничества в сфере образования и продвижения русского языка обсудили глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и его коллега из Кыргызстана Болотбек Купешев, передаёт ФАН.

Совещание министров состоялось в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина о развитии и поддержке изучения русского языка в странах СНГ. Оно было озвучено на совещании с кабмином РФ 13 мая.

«Российско-кыргызским отношениям в области образования задан новый темп, поставлены амбициозные задачи. Уже достигнута договоренность о строительстве в различных регионах Кыргызской Республики совместных школ», — заявил Кравцов.

Новые школы, отвечающие всем современным стандартам, построят в городах Ош, Каракол и селе Новопавловка Чуйской области. В ходе совещания главы ведомств также отметили успешную работу по реализации по проекту «Российский учитель за рубежом».

Источник: reporter.kg