Бишкек становится самой дорогой столицей ЕАЭС по ценам на продукты

С уровнем заработных плат ситуация противоположенная.

Бишкек постепенно занимает лидирующее место по уровню цен на продукты первой необходимости среди столиц государств Евразийского экономического союза. По данным Национального статистического комитета, в апреле в столице Кыргызстана можно было купить яйца по самой высокой стоимости — $1,25. Самые дешевые яйца были в Минске — $1,03, в Москве десяток стоил $1,19, в Нур-Султане — $1,10.

По ценам на остальные продукты Бишкек пока отстает от других мегаполисов ЕАЭС:

Говядина в Бишкеке стоила $5,35, в Нур-Султане — $5,56, в Москве — $6,18, в Минске — $3,91;

Сливочное масло в Бишкеке — $3,77, в Нур-Султане — $7,32, в Москве — $11,97, в Минске — $6,95;

Молоко пастеризованное в Бишкеке — $0,66, в Нур-Султане — $0,65, в Москве — $1,02, в Минске — $0,63;

Мука в Бишкеке — $0,46, в Нур-Султане — $0,54, в Москве — $0,69, в Минске — $0,48;

Хлеб в Бишкеке — $0,56 в Нур-Султане — $0,39, в Москве — $0,93, в Минске — $0,51;

С уровнем заработных плат ситуация противоположенная. Доходы населения в Бишкеке в два-три раза меньше, чем в других столицах ЕАЭС, аналогичная ситуация с покупательской способностью.

Так, в апреле средняя зарплата бишкекчан составила $314,4, в Нур-Султане — $724,8, в Москве — $1403,2, в Минске — $790,9.

Источник: reporter.kg