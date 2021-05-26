Кыргызстан и Россия рассматривают возможность строительства совместных школ в КР

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР, встреча проходила 25 мая в режиме видеоконференции.
Вопрос строительства совместных кыргызско-российских образовательных учреждений на территории Кыргызстана обсудили министр образования и науки КР Болотбек Купешев и министро просвещения РФ Сергей Кравцов.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР, встреча проходила 25 мая в режиме видеоконференции. Отмечается, что «состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов», в частности, стороны также обсудили организации летнего отдыха для талантливых и одаренных детей из КР в Международном детском центре «Артек», договорились на постоянной основе проводить такого рода встречи «в целях качественной и оперативной проработки всех имеющихся вопросов».
Напомним, в Кыргызстане уже есть школа, построенная российской стороной, а именно – компанией «Газпром Кыргызстан». Учебное заведение, расположенное в южной части Бишкека, рассчитано на 960 учебных мест. Сообщалось, что «Газпром Кыргызстан» планирует построить школу в каждой области КР.
В Кыргызстане насчитывается 2262 школы. В 2018 году власти страны заявляли, что около 200 из них находятся в аварийном состоянии, а республике не хватает еще примерно 600 средних учебных заведений.
Источник: Азаттык
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