Кыргызстан отправил обратно самолет из Душанбе с гражданами Таджикистана

Пограничники Кыргызстана отказались пропустить граждан Таджикистана, прибывших в аэропорт «Манас» из Душанбе.

Спустя несколько часов после приземления самолет отправили обратно. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-служба аэропорта.

По ее данным, 25 мая в «Манас» прибыл чартерный рейс таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». На борту самолета находились 189 граждан Таджикистана и 9 граждан других государств. В связи с ограничениями Пограничной службы Кыргызстана пропуск таджикистанцев был отклонен. Граждане третьих стран прошли регистрацию и остались в Бишкеке. Самолет с гражданами Таджикистана отправился обратно в Душанбе.

Радио «Озоди» ранее сообщило, что около 300 таджикистанцев застряли в аэропорту «Манас». В пресс-службе компании заявляют, что самолет отправился обратно через 2-3 часа после приземления в Бишкеке. Застрявших в аэропорту граждан Таджикистана нет, отметили в «Манасе».

Как отмечает «Озоди», власти Таджикистана заявили, что они не были официально уведомлены о закрытии границ для таджикистанцев, а авиационные власти Кыргызстана дали разрешение на полет в Бишкек.

Абубакр Шодиев, консул Таджикистана в Бишкеке, сказал, что пытался решить проблему путем переговоров с властями Кыргызстана, но ему сказали, что самолет «Сомон Эйр» должен вернуться в Таджикистан. По словам дипломата, таджикские власти осведомлены о ситуации и ведут переговоры с кыргызскими властями, чтобы решить проблему.

24 мая председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов сообщил, что «недавно принято решение о полном прекращении движения через государственную границу с Республикой Таджикистан до решения проблемных вопросов».

На следующий день Пограничная служба ГКНБ КР пояснила, что ограничения носят временный характер, что они были введены еще весной 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой.

Ограничения действуют на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории КР граждан Таджикистана, а также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Таджикистана через пункты пропуска на границе двух стран.

28-30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

Обе страны обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы Кыргызстана и Таджикистана возбудили уголовные дела по тяжким статьям.

Источник: Азаттык