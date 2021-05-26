Дело о вымогательстве $250 тысяч. Улана Джураева оштрафовали на 260 тысяч сомов

А Мелис Аспеков не признал свою вину и заявил, что не был задержан ГКНБ с поличным.

Первомайский районный суд Бишкека накануне, 25 мая, приступил к рассмотрению дела о вымогательстве у руководства ГП «Кыргыз Темир Жолу» 250 тыс. долларов.

Обвиняемыми по делу проходят активист Мелис Аспеков и блогер Улан Джураев. Находящийся в СИЗО-1 Аспеков в здание суда доставлен не был, он участвовал в процессе через видеосвязь.



Второй обвиняемый Джураев был отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием. На заседании суда стало известно, что еще 11 мая суд вынес решение в его отношении. Первомайский районный суд признал его виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов.

А Мелис Аспеков не признал свою вину и заявил, что не был задержан ГКНБ с поличным.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 8 июня.

Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны Финансовой полиции и организацией митингов против руководства.

Также стало известно, что ГКНБ возбудил новое уголовное дело в отношении Мелиса Аспекова по факту мошенничества.

Источник: Элгезит