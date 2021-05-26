(Фото) В Баткенской области обнаружены очаги саранчи на площади 4300 га

После химической обработки от саранчи специалисты Баткенского областного управления проверили биологическую эффективность.

Департамент химизации защиты растений и карантина при Министерстве сельского, лесного и водного хозяйства КР провели обследование личинок саранчи в Баткенской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате обследования было 5 тыс. 500 га земель в Баткенской области, из которых 4 тыс. 300 га нуждались в химической обработке.

На сегодняшний день обработано 2 тыс. 700 га земли, в том числе 900 га в Лейлеке, 1 тыс. 600 га в Кадамжае и 200 га в Баткене.

После химической обработки от саранчи специалисты Баткенского областного управления проверили биологическую эффективность.

Работа по борьбе с саранчой продолжается.