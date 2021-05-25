В ряде районов Айдаркена и Кадамжая 27 мая не будет газа

Работы являются профилактическими и предназначены для исключения аварийных ситуаций в будущем.
В отдельных районах городов Айдаркен и Кадамжай Баткенской области 27 мая будет приостановлена подача природного газа, сообщает пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, отключение в городе Айдаркен связано с проведением текущего ремонта шкафных газорегуляторных пунктов, обеспечивающих снижение давления природного газа, подаваемого в дома абонентов.
А отключения подачи природного газа в городе Кадамжай, связано с выполнением ремонтных работ на магистральном газопроводе компании «Узтрансгаз», обеспечивающей подачу природного газа жителям города.
Работы являются профилактическими и предназначены для исключения аварийных ситуаций в будущем.
Район и время отключения подачи природного газа:
- с 08:00 до 17:00 в г. Айдаркен по ул. Гагарина, Базарная, Раззакова, Кенчилар, Гауян, Шевченко, Кыргызстан, Некрасова;
- с 12:00 до 16:00 в г. Кадамжай.
Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным!
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