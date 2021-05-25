Камчыбек Ташиев сдержал свое слово на счет контрабандных потоков

Ранее ГКНБ КР было задержано рекордное количество героина 440 кг стоимостью 20 млн долларов.

По данным пресс-службы ведомства, 13 мая 2021 года в процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Ошской области задержана большегрузная автомашина, оборудованная специальными тайниками, в которых обнаружены и изъяты наркотические средства (героин) общим весом более 440 кг.

Таким образом, предположительно был пресечен наркотрафик из Таджикистана. В то же время и в России в результате совместной работы со спецслужбами Кыргызстана была перехвачена крупнейшая партия героина - 810 кг.

Все эти крупные задержания, по словам российских экспертов, свидетельствуют о попытках международных наркокартелей возобновить функционирование так называемого "Северного маршрута", который пролегает через страны Центральной Азии, в том числе через Кыргызстан и Таджикистан.

Для Кыргызстана, стоит отметить, это рекордные задержания столь крупных партий наркотиков говорят только в пользу главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Ранее он обещал, что впредь будут пресечены все контрабандные потоки из Таджикистана и судя по всему он выполняет свое обещание. Какие именно меры принял глава ГКНБ неизвестно, но что это действенные меры сомневаться не приходится. Результат, как говорится, на лицо.



Источник: vb.kg