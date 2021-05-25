Комитет по транспорту ЖК одобрил законопроект о снижении штрафов по «Безопасному городу»

Начальник ГУОБДД Азамат Исраилов проинформировал, что треноги попеременно устанавливаются туда, где происходит больше всего ДТП.
Депутаты Комитета Жогорку Кенеша КР по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сегодня на заседании рассмотрели в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях», инициированный правительством.
Как сообщает пресс-служба парламента, замминистра внутренних дел КР Нурбек Абдиев отметил, что предлагается понизить штрафы за следующие незначительные нарушения:
превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час;
невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги;
нарушение правил остановки или стоянки; нарушение правил маневрирования без выезда на полосу встречного движения.
«В случае уплаты штрафа в течение 15 дней со дня получения постановления о наложении штрафа, размеры штрафов уменьшаются на 70%. То есть сумма штрафа составит всего 300 сомов вместо 1000 сомов», — подчеркнул Абдиев.
Депутат Тынчтык Конушбаев поинтересовался размером выпадений в случае принятия предлагаемого законопроекта, а также высказал опасения о росте уровня аварийности вследствие снижения штрафов. Абдиев пояснил, что снижение размера штрафов повлечет выпадения из бюджета в размере 367 млн сомов.
Депутат Бейшеналы Нурдинов и Нурбек Тотонов обратили внимание на незаконность функционирования передвижных аппаратно-программных комплексов «Безопасного города», так называемых «трехножек», поскольку перед ними отсутствует соответствующий предупреждающий знак. Они рекомендовали ГУОБДД представить водителям четкую информацию о дислокации этих радаров.
Начальник ГУОБДД Азамат Исраилов проинформировал, что треноги попеременно устанавливаются туда, где происходит больше всего ДТП.
После обсуждения члены Комитета одобрили проект закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях» в первом чтении с учетом предложений и замечаний депутатов.
Источник: Элгезит
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