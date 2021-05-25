В Кыргызстане вновь предлагают изменить название страны

Однако, он был далеко не первым и не единственным, кого не устраивала «Кыргызская Республика».

В Кыргызстане вновь предлагают изменить название страны, переименовав ее из «Кыргызской Республики» в «Кыргызская Республика — Манас» как можно скорее. С такой инициативой выступил вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей, бывший кандидат в президенты на выборах в 2005 и 2011 годах Акбаралы Айтикеев. Свое открытое письмо от направил на имя президента Садыра Жапарова.

По словам инициатора, новое название страны станет «первым великим историческим событием в истории кыргызского народа за тысячелетия». И для этого нужно созвать специальный исторический референдум. Он уверен, что закрепив имя Манаса в названии страны, заповеди оставленные им, станут реальными ориентирами для всего общества. Он призвал исполнить его предложение как можно скорее.

Айтикеев отмечает, что Кыргызстан станет далеко не первой страной, которая сменит наименование. В пример он привел Нидерланды, Македонию и другие страны.



Напомним, Айтикеев впервые предложил переименовать Кыргызстан в 2010 году, с этим же предложением он выступил на конституционном совещании в 2020 году.

Однако, он был далеко не первым и не единственным, кого не устраивала «Кыргызская Республика». Так, Кыргызстан в разные годы предлагали именовать Соединенные штаты Кыргызстана, Страна небесных гор, Кыргызжер, Кыргыз Эл и даже Кыргызский каганат. Кроме названия страны, в Кыргызстане регулярно предлагают переименовать столицу и изменить внешний вид государственного флага Кыргызстана.

Источник: Элгезит