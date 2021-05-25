ГРС: Детский загранпаспорт выдаётся сроком на три года

С июля 2019 года в Кыргызстане была введена норма, что детям до 16 лет, которые выезжают за пределы страны необходим загранпаспорт.

Об этом сообщает Государственная регистрационная служба КР.

Ведомство напоминает, что до этого времени выдавался вкладыш в свидетельство о рождении, подтверждающий наличие у ребенка гражданства Кыргызской Республики. Теперь же нужен общегражданский паспорт гражданина КР. Данная норма была введена с последними тенденциями в мире, связанные с обязательным требованием для въезда в иное государство лица, не достигшего 16-летнего возраста. Оформить биометрический загранпаспорт ребенку можно с самого его рождения. Этот документ будет действительным в течение 3 лет.

Стоимость детского загранпаспорта составляет 885 сомов при оформлении за 10 рабочих дней. Забрать готовый паспорт может один из родителей (со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка) или другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• анкета-заявление (оформляется сотрудником территориального подразделения или ЦОН);

• свидетельство о рождении или выписку из актовой записи о рождении — при отсутствии данных в ЕГРН;

• паспорта родителей или одного из родителей (если родитель является единственным, при наличии вступившего в законную силу судебного решения о лишении родительских прав одного из родителей, при наличии свидетельства о смерти одного из родителей, при отбывании наказания в местах лишения свободы одного из родителей, при наличии решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим, недееспособным, при нахождении одного из родителей в розыске) либо иных законных представителей лица, не достигшего 16-летнего возраста;

• нотариально удостоверенное ходатайство родителей или законных представителей;

• квитанция об оплате.

При этом, в ГРС отметили, что в случае, если один из родителей заявителя является гражданином иностранного государства, представляется его нотариально заверенное согласие на оформление общегражданского паспорта для лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Источник: Элгезит