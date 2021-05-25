В России предлагают заменить трудовых мигрантов на заключенных колоний

Министр юстиции РФ полагает, что отбывающие наказание лица имеют квалификацию для работы на стройках

Министр юстиции России Константин Чуйченко считает правильным предложение главы ФСИН активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках. Об этом сообщает INTERFAX.RU.

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу» , - сказал Чуйченко журналистам.

Он отметил, что «надо двигаться по всем направлениям, создавать места» . По словам Чуйченко, он считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек.

Глава Минюста РФ подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Также, по его словам, это имеет важное экономическое значение.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. Это, по его мнению, позволит решить много проблем, связанных с нехваткой рабочей силы в некоторых регионах РФ.

Источник: vesti.kg