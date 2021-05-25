(Фото) В Бишкеке задержали рэкетиров

Оперативниками столичной милиции задержаны подозреваемые в вымогательстве, один из которых состоит на учете как активный член ОПГ.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 14 мая с заявлением обратился гражданин А.С. с просьбой принять меры в отношении граждан по имени Б. и А., которые с января по апрель текущего года, в последний раз находясь по улице Анкара, под угрозой физической расправы посадили заявителя в салон автомашины и, представившись членами одной из ОПГ, стали вымогать денежные средства в сумме 1 тыс. долларов. В противном случае они пообещали нанести непоправимые увечья здоровью.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 203 (Вымогательство) УК КР.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками службы криминальной милиции третьего отдела городской милиции Октябрьского РУВД были установлены и задержаны подозреваемые в совершении вымогательства М.Б. 1981 года рождения, С.А. 1990 года рождения, состоящий на учете в МВД КР как активный член ОПГ, и доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В данное время продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим фактам преступлений.

Источник: Кабар