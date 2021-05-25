Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 15

В среду произойдет полное затмение Суперлуны: Смогут ли увидеть это кыргызстанцы?

За этим явлением смогут наблюдать жители Восточной Азии, Австралии и Америки.

В среду, 26 мая, совпадут сразу три астрономических явления, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное лунное затмение.

Суперлунием называют момент, когда Луна приближается максимально близко к Земле и при этом находится в фазе полнолуния. Такое происходит давольно редко. Еще реже случается совпадение третьего фактора – полного затмения Луны.

Правда, кыргызстанце не смогут своими глазами увидеть затмение Суперлуния. Оно начнется в 15.45 по местному времени и завершится в 18.53, то есть в светлое время суток.

За этим явлением смогут наблюдать жители Восточной Азии, Австралии и Америки.

Те, кто верят в астрологию и влияние небесных тел на поведение человека, предупреждают, что этот день может считаться едва ли не самым опасным в году. Якобы, влияние луны, сделает поведение людей непредсказуемым и даже агрессивным.

Источник: reporter.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить