В среду произойдет полное затмение Суперлуны: Смогут ли увидеть это кыргызстанцы?

За этим явлением смогут наблюдать жители Восточной Азии, Австралии и Америки.

В среду, 26 мая, совпадут сразу три астрономических явления, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное лунное затмение.

Суперлунием называют момент, когда Луна приближается максимально близко к Земле и при этом находится в фазе полнолуния. Такое происходит давольно редко. Еще реже случается совпадение третьего фактора – полного затмения Луны.

Правда, кыргызстанце не смогут своими глазами увидеть затмение Суперлуния. Оно начнется в 15.45 по местному времени и завершится в 18.53, то есть в светлое время суток.

За этим явлением смогут наблюдать жители Восточной Азии, Австралии и Америки.

Те, кто верят в астрологию и влияние небесных тел на поведение человека, предупреждают, что этот день может считаться едва ли не самым опасным в году. Якобы, влияние луны, сделает поведение людей непредсказуемым и даже агрессивным.

Источник: reporter.kg