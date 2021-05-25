В среду произойдет полное затмение Суперлуны: Смогут ли увидеть это кыргызстанцы?

За этим явлением смогут наблюдать жители Восточной Азии, Австралии и Америки.
В среду, 26 мая, совпадут сразу три астрономических явления, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное лунное затмение.
Суперлунием называют момент, когда Луна приближается максимально близко к Земле и при этом находится в фазе полнолуния. Такое происходит давольно редко. Еще реже случается совпадение третьего фактора – полного затмения Луны.
Правда, кыргызстанце не смогут своими глазами увидеть затмение Суперлуния. Оно начнется в 15.45 по местному времени и завершится в 18.53, то есть в светлое время суток.
За этим явлением смогут наблюдать жители Восточной Азии, Австралии и Америки.
Те, кто верят в астрологию и влияние небесных тел на поведение человека, предупреждают, что этот день может считаться едва ли не самым опасным в году. Якобы, влияние луны, сделает поведение людей непредсказуемым и даже агрессивным.
Источник: reporter.kg
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