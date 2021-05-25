Находящийся под подпиской Максатбек Токтомушев отправился в Москву

России для празднования религиозного праздника Мавлид.
Являющийся фигурантом уголовного дела и отпущенный судом под подписку о невыезде бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Максатбек Токтомушев отправился в Москву. Соответствующие видео и фотографии появились в Интернете.
24 мая на странице Maksatbek_ajy в «Инстаграме» были опубликованы посты и видео, где сообщается, что экс-муфтий прибыл в столицу
России для празднования религиозного праздника Мавлид.
Ранее ДУМК Кыргызстана сообщало, что 23 мая в московском «Kpoкyc Сити Холле» пройдет ежегодно организуемый вечер «Мавлид ан-Набий». Отмечалось, что от КР мероприятие посетили исполняющий обязанности муфтия Жоробай ажы Шергазыев, директор Госкомиссии по делам религий Медер Карабаев, аалымы Кыргызстана Абдышукур ажы Нарматов, Максатбек ажы Токтомушев и другие.
Адвокат бывшего муфтия Акин Токталиев заявил «Азаттыку», что не владеет информацией относительно поездки Токтомушева в Москву, и предположил, что, возможно, тот выехал за пределы страны с разрешения следователя.
А в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) пообещали, что уточнят, на каких условиях Максатбек Токтомушев покинул территорию КР, и позже предоставят информацию.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!