Находящийся под подпиской Максатбек Токтомушев отправился в Москву

России для празднования религиозного праздника Мавлид.

Являющийся фигурантом уголовного дела и отпущенный судом под подписку о невыезде бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Максатбек Токтомушев отправился в Москву. Соответствующие видео и фотографии появились в Интернете.

24 мая на странице Maksatbek_ajy в «Инстаграме» были опубликованы посты и видео, где сообщается, что экс-муфтий прибыл в столицу

России для празднования религиозного праздника Мавлид.

Ранее ДУМК Кыргызстана сообщало, что 23 мая в московском «Kpoкyc Сити Холле» пройдет ежегодно организуемый вечер «Мавлид ан-Набий». Отмечалось, что от КР мероприятие посетили исполняющий обязанности муфтия Жоробай ажы Шергазыев, директор Госкомиссии по делам религий Медер Карабаев, аалымы Кыргызстана Абдышукур ажы Нарматов, Максатбек ажы Токтомушев и другие.

Адвокат бывшего муфтия Акин Токталиев заявил «Азаттыку», что не владеет информацией относительно поездки Токтомушева в Москву, и предположил, что, возможно, тот выехал за пределы страны с разрешения следователя.

А в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) пообещали, что уточнят, на каких условиях Максатбек Токтомушев покинул территорию КР, и позже предоставят информацию.

Источник: Элгезит