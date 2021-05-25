На те же грабли. Увеличив объёмы покупки казахского угля, правительство даёт повод к еще большему образованию смога в Бишкеке

Бишкек, “Саясат.kg”. Независимый эксперт по ТЭК Р.Умбеталиев об экологической ситуации в столице.

Качество воздуха в г.Бишкек на 24 мая 2021 г. по данным экологической организации IOAir составило 36 AQI. Этот показатель считается умеренным, но превышающий в 2 раза норму выброса вредных веществ в атмосферу твердых частиц РМ 2.5.

PM2.5 – это твердые вещества размером менее 2,5 микрон, состоящие из частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе. Эти твердые частицы вызывают помутнение воздуха и образовывают смог над городом.

На этот день Бишкек по уровню загрязненностью занял 40 место в мировом рейтинге. На сегодня количество автомобилей на 10-15 % больше, чем в зимние месяцы, функционируют общие городские бани, ТЭЦ г. Бишкек находиться на ремонте.

В зимний период во время прохождения ОЗП 2020-2021 гг. в столице республики уровень загрязненности воздуха доходило до 450-510 AQI, что превышало норму в 20-25 раз в отдельных районах города. Бишкек находился в топ 10 худших городов мира по качеству воздуха. Буквально жители столицы страны начали ощущать на жизни и здоровье, влияние выбросов вредных веществ в атмосферу. Смог оказывал колоссальный вред экологии, окружающей среде Чуйской области республики.

Главы Нацэнергохолдинга, ОАО “Электрические станции”, ТЭЦ г.Бишкек твердо и неоднократно заявляли, что в образовании смога над городом тепловая станция не имеет никакого отношения. Но свою очередь многие независимые эксперты и общественные деятели утверждали, что 70% образовании смога, выбросы вредных твердых частиц причастна ТЭЦ г. Бишкек при сжигании твердого топлива.

Министр энергетики и промышленности КР Кубанычбек Турдубаев 30 марта, на заседании комитета ЖК по ТЭК и недропользованию заявил, что ТЭЦ г. Бишкек, должна функционировать в энергетическом режиме и вырабатывать не менее 1 млрд кВт.ч электроэнергии дополнительно. И для этого необходимо увеличить объемы закупок угля и газа.

Согласно постановления Правительства КР от 9 апреля 2021 года №137 ОАО «Электрические станции» поручено закупить местного угля в объеме 1 млн. тонн и 643 тыс. тонн казахского угля. 5 мая 2021 г. ОАО “Электрические станции” объявило проведения конкурса на покупку угля Д ДГ Г, одной из марки в объеме 643 тыс. тонн, на сумму 2 млрд. 314 млн. 800 тыс. сомов.

Квалификационные технические требования, остались без изменения на протяжении последних 8 лет. В 2013 г. экс. начальником отдела СРЭТМО ОАО “Электрические стации” В.Щетинковым были специально разработаны технические требования для Шуборкульского угольного месторождения Республики Казахстан.

На протяжении более 8 лет казахский уголь на ТЭЦ г. Бишкек поставляли кыргызские посреднические компании - ОсОО “Прогресс Компани”, ОсОО “Рассвет Компани”, принадлежащие семье Абировых и аффилированные с экс-президентом А.Атамбаевым. В прошлом году на тепловую станцию казахский уголь в объеме 400 тыс. тонн поставляла кыргызская фирма ОсОО “Восход и К”, также аффилированная Абировыми.

Одним из главных технических показателей каменных углей является выход летучих веществ. Этот показатель напрямую влияет на выбросы вредных твердых частиц в атмосферу. И тем более сжигание казахских углей будет производиться на старой части ТЭЦ г. Бишкек, где фильтры не полностью улавливают вредные веществ.

Жители могут представить, что будет в зимние месяцы с качеством воздуха, при сжигании казахского угля на 243 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Может в Нацэнергохолдинге, ОАО “Электрические станции” ТЭЦ г. Бишкек, ввести внешнее управление, как на Кумторе, из-за нанесения угрозы жизни и здоровью жителей столицы республики и за грубейшие нарушения экологии и окружающей среды.

Расул Умбеталиев, независимый эксперт ТЭК.