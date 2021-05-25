Кыргызстан занял 121 место в мировом рейтинге качества элит, - EQx

В 2020 году в список вошли 32 страны, а в этом — 151.

В 2021 году Кыргызстан занял 121 место из 151 в мировом рейтинге качества элит (Elite quality index) с оценкой 42,3 балла. Об этом говорится в индексе, высчитываемом в швейцарском Университете Санкт-Галлена и Московской школе управления Сколково.

Ученые составляют рейтинг уже второй год. Под элитами эксперты определяют влиятельных людей, которые используют успешные бизнес-модели в работе компаний, которыми владеют или руководят. Также эти люди генерируют капиталы и способны аккумулировать власть.

В 2020 году в список вошли 32 страны, а в этом — 151.

Несмотря на увеличение количества изучаемых стран, исследователи оценивают государства на базе 121 индикатора, которые делят на четыре критерия:

первый критерий позволяет оценить политическую ценность (то, как элиты извлекают ценность из политической ситуации);

второй определяет уровень экономической ценности (извлечение элитой ценностей из экономики страны);

третий — влияние элиты на политическую власть;

четвертый — доминирование элиты в экономике.

В первом критерии Кыргызстан занял 127 место из 151 стран, набрав 41,8 балла, во втором — 121 место (42,3 балла), в третьем — 102 место (42,2 балла), в четвертом — 96 место (43,1 балла).

Из соседних стран Таджикистан занял 140 место, Узбекистан — 82 место, Казахстан — 46 место, Китай — 26 место, Россия — 65 место.

Источник: www.tazabek.kg