Кыргызстан ввел временные ограничения на границе с Таджикистаном

Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.
В соответствии с постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики № 12-р от 21 мая 2021 г. введены временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызской Республики граждан Республики Таджикистан, а также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Республики Таджикистан в пунктах пропуска "Кулунду-автодорожный", "Кайрагач-автодорожный", "Кызыл-Бель-автодорожный", "Бордобо-автодорожный" и "Карамык-автодорожный", расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы.
Исключение составляют:
- сотрудники дипломатических представительств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан и члены их семей.
- сотрудники дипломатических представительств иностранных государств, международных организаций и члены их семей, а также официальные лица Кыргызской Республики и Республики Таджикистан при заблаговременном согласовании с компетентными органами Кыргызской Республики.
При этом граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Таджикистана, могут вернуться в Кыргызстан, а граждане Республики Таджикистан, находящиеся на территории Кыргызстана, могут выехать в Таджикистан через пункты пропуска на кыргызско-таджикской госгранице.
Напоминаем, что ограничения на въезд для граждан Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику были введены ещё в 2020 году в соответствии с распоряжением правительства Кыргызской Республикой №84-р от 17 марта 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой.
Источник: vb.kg
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