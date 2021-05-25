В июне КР ожидает поступления 210 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.
Всемирный банк выделит Кыргызстану 17 млн долларов, из которых половина предоставляется в виде гранта, а вторая половина – кредит на 38 лет под 0,75% со льготным периодом в шесть лет.
По словам заместителя министра экономики и финансов КР Мирлана Байгончокова, эти средства будут направлены на развитие регионов, поддержку объектов экономической и социальной инфраструктуры, а также на борьбу с COVID-19.
Напомним, 12 мая министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что Всемирный банк выделит КР 20 млн долларов на поддержку борьбы с коронавирусной инфекцией. Тогда он пояснил, что на эти средства Кыргызстан закупит китайскую вакцину SinoPharm. Ранее Китай бесплатно предоставил Кыргызстану 150 тысяч доз вакцины, рассчитанных на 75 тысяч человек.
В Кыргызстане начавшаяся 29 марта вакцинация против COVID-19 проводится китайской SinoPharm и российским препаратом «Спутник V», второй получают только граждане старше 65 лет и люди из группы риска.
В июне КР ожидает поступления 210 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.
Источник: Азаттык
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