Всемирный банк выделит Кыргызстану 17 млн долларов

В июне КР ожидает поступления 210 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.

Всемирный банк выделит Кыргызстану 17 млн долларов, из которых половина предоставляется в виде гранта, а вторая половина – кредит на 38 лет под 0,75% со льготным периодом в шесть лет.

По словам заместителя министра экономики и финансов КР Мирлана Байгончокова, эти средства будут направлены на развитие регионов, поддержку объектов экономической и социальной инфраструктуры, а также на борьбу с COVID-19.

Напомним, 12 мая министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что Всемирный банк выделит КР 20 млн долларов на поддержку борьбы с коронавирусной инфекцией. Тогда он пояснил, что на эти средства Кыргызстан закупит китайскую вакцину SinoPharm. Ранее Китай бесплатно предоставил Кыргызстану 150 тысяч доз вакцины, рассчитанных на 75 тысяч человек.

В Кыргызстане начавшаяся 29 марта вакцинация против COVID-19 проводится китайской SinoPharm и российским препаратом «Спутник V», второй получают только граждане старше 65 лет и люди из группы риска.

В июне КР ожидает поступления 210 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.

Источник: Азаттык