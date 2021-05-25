Улукбек Марипов: Ротация акимов районов – требование времени

Поздравив акимов районов с успешно пройденной аттестацией, Улукбек Марипов призвал их работать открыто, честно и прозрачно.

Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов провел рабочее совещание с главами госадминистраций — акимами районов, которые были назначены и прошли ротацию в рамках реализации Указа президента «О новой государственной кадровой политике». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Марипов напомнил, что в соответствии с Указом президента проведена аттестация (оценка деятельности) акимов районов и их заместителей. Он подчеркнул, что проведение аттестации акимов районов и их ротация – требование времени.

«Такая практика создает условия для кардинального улучшения системы подбора кадров на государственные и муниципальные должности и способствует формированию плеяды эффективных управленцев, реально владеющих навыками работы на местах с населением. Это очень важно, учитывая, что 2/3 населения страны проживает в сельской местности.

Уверен, что ротация руководителей регионов станет одним из инструментов формирования сильного резерва кадров, из которого в дальнейшем будут назначаться руководители, в том числе республиканского масштаба», – сказал глава кабмина.

Поздравив акимов районов с успешно пройденной аттестацией, Улукбек Марипов призвал их работать открыто, честно и прозрачно.

«Очень важно, что к управлению на местах пришли люди, которые настроены развивать местную экономику, логистику и социальную сферу. Вам предстоит на деле доказать свою профессиональную состоятельность и эффективность аттестации и ротации кадров в регионах», – сказал он.

Глава кабмина обозначил основные направления деятельности, над которыми предстоит работать главам районных госадминистраций.

«Приоритетом в работе каждого из вас должны быть интересы местного населения. Вам предстоит новым взглядом изучить проблемные участки на местах, принимать незамедлительные меры по их решению, а в случае необходимости – вносить предложения в кабинет министров для их совместного решения», — подчеркнул Марипов.

Он перечислил стоящие перед акимами важные задачи, в числе которых – разработка программ развития районов, привлечение и защита инвестиций, возобновление промышленного производства в районах, развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности, развитие инфраструктуры, повышение доходного потенциала местных бюджетов, цифровизация, контроль за эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Напомним, 22 мая президент Садыр Жапаров подписал Указы о назначении и освобождении глав государственных администраций – акимов районов в областях.

Источник: Элгезит