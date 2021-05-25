Названы лучшие страны для детей. КР занимает 96-е место

Среди стран СНГ Кыргызстан на последнем месте.

В Сингапуре, Словении и Швеции наилучшие условия для выживания и развития детей, а наихудшие — в африканских странах. Об этом говорится в докладе ООН, размещенном на сайте ЮНИСЕФ.

Как отмечается, эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах. В докладе анализировали условия для выживания и благополучия детей, в том числе развитие системы здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики стран.

В рейтинге благосостояния и условий для развития детей Кыргызстан занял 96. Индекс страны составил 844 из 1000 возможных. Чем ближе индекс к 1000, тем уровень защищённости детства выше.

Среди стран СНГ Кыргызстан на последнем месте. У Беларуси, России и Казахстана показатели на порядок лучше.

Ну а в мировом рейтинге лидирует Сингапур, далее Словения, а третье место разделили Финляндия и Швеция. Худшие страны – Нигер, Центральноафриканская Республика и Чад.

Источник: Элгезит