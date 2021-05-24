Factchecking. Переписка жены Жапарова с родственником Мелиса Аспекова - фейк оппонентов

Стоит отметить, что в качестве доказательства показан скиншот с телефона с контактами.

Недавно в Сети появилось видео с якобы перепиской жены Садыра Жапарова с родственником Мелиса Аспекова. Родственник Мелиса в переписке просит освободить его брата, вспоминая про деньги на выборы. Тему этого общения моментально подхватили оппоненты действующей власти. Но так ли это на самом деле?

Стоит отметить, что в качестве доказательства показан скиншот с телефона с контактами.

А теперь factchecking.

Дело в том, что запись в контактах телефона вовсе не может быть доказательством переписки. Записать в контактах своего соседа-алкаша Ваську, можно как Владимир Путин или Илон Маск. Естественно, позже можно приложить и скрины переписки с "Маском" и "Путиным" с требованием вернуть 20-ку, взятую им на "чекушку" прошлым октябрем. Все, теперь в Сеть с постом, что Маск вам денег должен.

Если же речь идет о политическом заказе, что собственно и есть подобная переписка, то тут диалог может быть не только между двуми "Жапаровыми" и т.д., но и его родственниками. Проблемы нет. Переименновывай контакты и пиши, что хочешь.

Еще одно. Скрин-гифка полной переписки якобы брата Аспекова с женой Жапарова сделан крайне качественно. Здесь явно поработали программисты. Что явно указывает на политический заказ. Сами Аспековы ограничились бы просто фото скрина, не более.

И третье, пожалуй, самое важное - для чего брату Аспекова "сливать" переписку с женой Жапарова, даже если бы это было правдой? Тем более, что последний просит о помиловании брата? Это, мягко говоря, нелогично! Все это доказывает лишь одно - заказ со стороны политических оппонентов, готовых опуститься в попытки сместить Жапарова с должности до грязных приемов и поливания ложью семьи! Хотя сделано это настолько неумело, что простой фактчекинг показал, что эта обычная ложь политических оппонентов!