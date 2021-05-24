Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана

Он выразил уверенность в том, что эта цель может быть достигнута именно таким способом.

Россия внимательно следила за ситуацией на таджикско-кыргызской границе и будет делать все от нее зависящее для решения острых вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает РИА Новости.

«Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем-совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерения двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров», - сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что эта цель может быть достигнута именно таким способом.

«Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов», - заверил Путин.

Источник: Кабар