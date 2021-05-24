Скандал со списанными вакцинами. Новым директором ОЦСМ №1 назначена Алтынкыз Аралбаева

Бывшего директора уволили из-за инцидента с размороженным препаратом «Спутник V»

Алтынкыз Аралбаева назначена директором ОЦСМ №1 Ленинского района Бишкека. Об этом редакции Vesti.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

Напомним, что 30 апреля в ОЦСМ № 2 были разморожены 994 дозы первого компонента вакцины «Спутник V». По данному факту были проведены комиссионные расследования с участием специалистов Центра иммунопрофилактики. Было установлено, что шнур морозильника был отсоединен от электрической розетки, а сам морозильник находился в рабочем состоянии.

Из-за инцидента с размороженным препаратом были уволены руководители Центра семейной медицины № 2 и Объединенного центра семейной медицины № 1 Ленинского района.

Бывший директор Объединенного центра семейной медицины Ленинского района № 1 Нурлан Галбаев был снят с занимаемой должности приказом Минздрава №170 от 21 мая 2021 года. Его уволили согласно пункту 11 статьи 83 Трудового кодекса за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.

Основанием для снятия с занимаемой должности стало служебное письмо директора Республиканского центра иммунопрофилактики и начальника управления организации медицинской помощи и общественного здравоохранения.

На днях примерно 100 сотрудников ОЦСМ № 1 вышли на митинг к зданию Минздрава.

Медики выразили недовольство по поводу увольнения директора ОЦСМ № 1 Нурлана Галбаева. Они считают, что это только проблема ЦСМ № 2.

Отметим, что делом занимается генпрокуратура.

Источник: vesti.kg