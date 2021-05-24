ГКНБ возбудил на Мелиса Аспекова еще одно дело по факту мошенничества

На активиста Мелиса Аспекова возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В адрес ГКНБ поступило заявление гражданки Б.Л. в отношении мошеннических действий со стороны М. Аспекова, который обманным путем и злоупотребляя доверием, получил у последней и присвоил 15 тыс. долларов США, обещая положительно решить вопрос об освобождении ее родственника из мест лишения свободы.

В ходе следствия также поступило обращение от дочери Б.Л., по словам которой М. Аспеков аналогичным образом завладел ее квартирой под предлогом решения вопроса об освобождении ее мужа из тюрьмы, переоформив на супругу – М.Н.", - говорится в сообщении.

Исходя из этого, в отношении Мелиса Аспекова начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 (Мошенничество) УК КР.

Постановлением следственного судьи Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении М. Аспекова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в Учреждение №21 ГСИН при МЮ КР.

В настоящее время в рамках следствия проверяется причастность Аспекова к другим аналогичным фактам мошенничества.

ГКНБ КР просит всех пострадавших от неправомерных действий Мелиса Аспекова обратиться в общественную приемную, по адресу пр. Жибек-Жолу, 322 или в Дежурную службу ГКНБ КР по телефону 0312 660475. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее Мелис Аспеков и блогер Улан Джураев были задержаны по подозрению в вымогательстве $250 тыс. По данным следствия, они вымогали деньги у руководства "Кыргыз Темир Жолу", в обмен на обещание не устраивать митинги против них и не привлекать внимание правоохранительных органов.

Источник: vb.kg