Акматалиев: Ротация акимов - это обмен опытом, знаниями и взглядами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров произвел ротацию акимов районов страны.

Как написано в указе, это сделано в целях исключения конфликта интересов, обеспечения беспристрастности в деятельности глав местных администраций.

Как прокомментировал ректор Академии государственного управления при президенте (АГУПКР) Алмазбек Акматалиев, произведенная ротация – это обмен опытом, знаниями и взглядами.

«Есть понимание, что это избавит от прежних стереотипов и старых методов управления. Во-вторых, в Кыргызстане есть болезнь под названием «регионализм». В каждом районе есть рода, имели ведь место противостояния, торги, мол, пусть будет из нашего рода. Вот от этого мы избавились. В-третьих, статус акимов повысился. Если раньше они представляли правительство, то теперь являются представителями всенародно избранного президента. Но ответственность в таком случае должна быть такой же высокой», - прокомментировал Акматалиев.

Источник: Кабар