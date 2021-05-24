Акматалиев: Ротация акимов - это обмен опытом, знаниями и взглядами

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров произвел ротацию акимов районов страны.
Как написано в указе, это сделано в целях исключения конфликта интересов, обеспечения беспристрастности в деятельности глав местных администраций.
Как прокомментировал ректор Академии государственного управления при президенте (АГУПКР) Алмазбек Акматалиев, произведенная ротация – это обмен опытом, знаниями и взглядами.
«Есть понимание, что это избавит от прежних стереотипов и старых методов управления. Во-вторых, в Кыргызстане есть болезнь под названием «регионализм». В каждом районе есть рода, имели ведь место противостояния, торги, мол, пусть будет из нашего рода. Вот от этого мы избавились. В-третьих, статус акимов повысился. Если раньше они представляли правительство, то теперь являются представителями всенародно избранного президента. Но ответственность в таком случае должна быть такой же высокой», - прокомментировал Акматалиев.
Источник: Кабар
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