(Фото) Президент Садыр Жапаров прибыл в Сочи

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 24 мая, с рабочим визитом прибыл в г. Сочи, Российская Федерация, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития взаимодействия Кыргызстана и России, углубления евразийской экономической интеграции, а также обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

Источник: Кабар