Последний звонок. Больше 3 тысяч милиционеров будут обеспечивать безопасность

Безопасность выпускников школ в этом году будут обеспечивать больше 3 тысяч милиционеров.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«По информации Министерства образования, торжественные мероприятия состоятся в режиме онлайн в 2 тысячах 296 школах по всей республике. Министерство внутренних дел для обеспечения безопасности выпускников задействует 3 тысячи 391 сотрудника милиции. С представителями местной власти, администрациями школ, учителями, родителями и учениками проводится разъяснительная работа. С особым вниманием в эти дни будут проверяться места массового скопления выпускников и учащихся школ как в ночное, так и дневное время», — проинформировали в МВД.

В милиции также обратились к родителям выпускников с просьбой проявить бдительность и не допускать несовершеннолетних к управлению автотранспортом.

Напомним, Министерству образования и науки в этом году рекомендовали провести Последний звонок в школах в онлайн-формате. Решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба.

Мэрии Бишкека и Оша сами определили, в каком формате проводить Последний звонок. В южной столице все будет онлайн. А 24 и 25 мая в городе усилят работу по недопущению проведения выпускниками школ праздничных торжеств и встреч выпускников.

В столице Последнего звонка в традиционном формате тоже не будет. Каждый класс соберется отдельно. Это будет как последний классный час, но на открытом воздухе, по расписанию.

Кроме того, штаб поручил Минздраву совместно с Министерством образования и науки для проведения информационно-разъяснительной кампании сформировать реестр волонтеров из числа студентов и выпускников вузов.

Источник: 24.kg