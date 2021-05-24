Главы правительств Кыргызстана и Узбекистана провели телефонные переговоры

Глава кабмина поздравил Абдуллу Арипова с 60-летним юбилеем, пожелал дальнейших успехов в его ответственном государственном посту на благо процветания Республики Узбекистан.
Состоялся телефонный разговор председателя Кабинета Министров Кыргызстана Улукбека Марипова с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Глава кабмина поздравил Абдуллу Арипова с 60-летним юбилеем, пожелал дальнейших успехов в его ответственном государственном посту на благо процветания Республики Узбекистан.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также подтвердили взаимный настрой на укрепление и расширение добрососедских отношений в духе стратегического партнерства и дружбы.
Источник: reporter.kg
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