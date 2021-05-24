Турсезон-2021 вновь не состоится. Туристы отказываются от путешествий в КР

Запросов почти нет, люди боятся путешествовать.

Туристический сезон в Кыргызстане вновь под угрозой срыва. Европейские туристы отменили все брони на июнь, ситуацию в июне и августе может спасти только чудо, говорит в интервью Reporter.kg глава Кыргызской ассоциации туристической отрасли и основателm компании «TravelExperts»Сергей Глуховеров.

По его словам, туристы не едут в Кыргызстан, опасаясь инфицирования COVID.

“Запросов почти нет, люди боятся путешествовать. Те малые брони что есть – все со словами «если в мире всё наладится»… Июнь уже пустой, на очереди июль и август…Очень грустно видеть, как многие отели, водители, рестораны и т.д. обновлялись в 2019 году, брали кредиты и займы. Грустно, что многие уже покинули туристическую сферу”, — говорит Глуховеров.

По его словам в прошлом году все туристические компании либо закрылись, либо ушли в другие сферы – кто-то занялся языковыми переводами и языковыми курсами, другие осваивают рынок грузоперевозок.

“В этом году турсектор по нашим подсчетам заработать до 10% от тех доходов, которые были до пандемии. Единственное, что может спасти ситуацию – активно рекламировать и продвигать Кыргызстан, чтобы люди мечтали посетить нашу страну пандемии. Многие и сейчас готовы приехать, но в Европе наша страна считается небезопасной для путешествий из-за ситуации с коронавирусом, кроме того у нас нет прямого авиасообщения, а люди сейчас боятся летать с пересадками”, — добавил глава Ассоциации.

Источник: reporter.kg