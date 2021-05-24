(Фото) Как "Эйфелева башня в Париже". В столице может появиться Бишкек-Тауэр

Идеей для создания образа башни послужили строки из кыргызского эпоса, описывающие величественный образ Манаса Великодушного.

В столице может появится Бишкек-Тауэр. Эскизами новой достопримечательности поделилась в соцсетях пресс-служба МП "Бишкекглавархитектура".

Предполагается, что Бишкек-Тауэр (Bishkek Tower) будет состоять из простых геометрических форм и линий. Башня будет выполнена преимущественно в белом цвете. Сверху будет размещен купол, покрытый тундуком, а над ним - шпиль. Высота башни - 65 метров без учета шпиля. В ней планируют обустроить кафетерий, смотровую башню, выставочный зал и другие объекты.

Идеей для создания образа башни послужили строки из кыргызского эпоса, описывающие величественный образ Манаса Великодушного.

"Мы решили дать волю фантазии и замахнулись на создание эскиза Бишкек-Тауэра. Конечно, мы понимаем, что сейчас не время для реализации таких грандиозных проектов, но все же хотим подготовить его с расчетом на будущее", - отмечают в ведомстве.

Башня, по мнению "Бишкекглавархитектуры", должна стать знаковым объектом для кыргызстанцев, "символом Бишкека, как, например, "Байтерек" в Нур-Султане, "Азади" в Тегеране и Эйфелева башня в Париже".

Яркую достопримечательность, возможно, установят в южной части Бишкека.

Источник: vb.kg