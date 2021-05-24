В «Кыргызалтыне» прокомментировали обвинение Сenterra о переводе $29 млн

Разделяем взволнованность компании Сenterra Gold Inc. вокруг ситуации с Кумтором и в дальнейшем просим воздержаться от голословных обвинений в адрес ОАО «Кыргызалтын».
ОАО «Кыргызалтын» прокомментировал обвинение канадской компании Сenterra Gold Inc. в попытке перевода ОАО «Кыргызалтын»12 мая около 29 млн долларов США на несанкционированный банковский счёт.
Как пишет пресс-служба «Кыргызалтына», обвинение Сenterra Gold Inc в подделке платежных документов и транзакций, касающихся «золотых операций» 12 мая 2021 года, вызывает недоумение, ОАО «Кыргызалтын» в этот день и в последующие дни никаких финансовых операций не проводило и тем более не занимается подделкой платежных документов. ОАО «Кыргызалтын» всегда являлся и является законопослушным акционерным обществом с известным именем и деловой репутацией, которой дорожит.
Необходимо отметить, что 17 мая 2021 года Жогорку Кенеш принял постановление о введении временного внешнего управления в ЗАО «Кумтор Голд Компании» и правительством Кыргызской Республики назначен временный внешний управляющий КГК, в связи, с чем ОАО «Кыргызалтын» никаких финансовых операций с золотом КГК 12 мая не могло проводить и не проводило.
Разделяем взволнованность компании Сenterra Gold Inc. вокруг ситуации с Кумтором и в дальнейшем просим воздержаться от голословных обвинений в адрес ОАО «Кыргызалтын».
Источник: Кабар
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