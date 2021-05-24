В Бишкеке обсудили вызовы и риски реформирования законодательства по принципу «гильотины»

Обсудив правовые вызовы, пробелы и недостатки законопроекта, участники круглого стола рекомендовали приостановить продвижение этого документа.

Возможные механизмы взаимодействия гражданского общества с государственными органами в сфере инвентаризации законодательства обсудили 22 мая участники круглого стола «Реформирование законодательства о нормативных правовых актах: вызовы и риски».

В дискуссии приняли участие министр юстиции КР Асель Чынбаева, заведующий отделом правового обеспечения Аппарата Президента КР Махамаджан Иминов, представители общественных организаций, бизнес-ассоциаций, включая Международный деловой совет, Министерства юстиции, других госорганов.

Ранее МДС неоднократно на различных площадках высказывал серьезную обеспокоенность по поводу проекта Закона КР «О прекращении действия законодательных актов по принципу «гильотины», предупреждал о рисках, которые могут возникнуть в случае принятия этого документа.

Напомним, этот законопроект был размещен 2 апреля на Едином портале Минюста по общественному обсуждению проектов НПА. Разработан законопроект, как сообщают его авторы, во исполнение Указа Президента КР «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики» от 8 февраля 2021 года.

Такую масштабную реформу необходимо проводить продуманно, качественно и профессионально, считают в МДС. Прежде всего, она не должна иметь негативных последствий, таких, как прекращение или сокращение деятельности предприятий и организаций. Рассматриваемый законопроект, в случае его принятия, будет препятствовать работе госорганов и межведомственных рабочих групп по изменению законодательства в той или иной сфере и в целом жизнедеятельности государства и общества, считает бизнес-сообщество.

«Инвентаризации законодательства необходима, но считаем, что в предлагаемом формате законопроект по «гильотине» нужно отозвать», — выразил мнение бизнес-сообщества эксперт МДС по правовым вопросам Жанабиль Давлетбаев.

Обсудив правовые вызовы, пробелы и недостатки законопроекта, участники круглого стола рекомендовали приостановить продвижение этого документа.

Источник: Кабар