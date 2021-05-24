Президент Казахстана наградил Садыка Шер-Нияза медалью «Достык»

В свое время данной награды был удостоен другой известный кинорежиссер Алишер Усманов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил медалью «Достык» второй степени известного кинорежиссера Кыргызстана, экс-депутата Жогорку Кенеша Садыка Шер-Нияза. Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.

«Наш замечательный кинорежиссер, депутат ЖК Садык Шер-Нияз удостоен медали «Достык​» президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мы искренне безгранично рады этому яркому событию. Мы знакомы с Садыком 22 года. Это поистине трудолюбивый, усердный человек. Фильм «Курманджан Датка» остается на долгие лета. Дорогой Садык, гордимся вами! Заслуженно! Браво!» — написала она.

Источник: vesti.kg