Президент Казахстана наградил Садыка Шер-Нияза медалью «Достык»

В свое время данной награды был удостоен другой известный кинорежиссер Алишер Усманов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил медалью «Достык» второй степени известного кинорежиссера Кыргызстана, экс-депутата Жогорку Кенеша Садыка Шер-Нияза. Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.
«Наш замечательный кинорежиссер, депутат ЖК Садык Шер-Нияз удостоен медали «Достык» президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мы искренне безгранично рады этому яркому событию. Мы знакомы с Садыком 22 года. Это поистине трудолюбивый, усердный человек. Фильм «Курманджан Датка» остается на долгие лета. Дорогой Садык, гордимся вами! Заслуженно! Браво!» — написала она.
Источник: vesti.kg
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