За месяц в Кыргызстане более всего подорожали хлопковое масло и баранина

Самая высокая цена на эти продукты в Джалал-Абаде и Токмоке

В Кыргызстане к середине мая из всех продуктов более всего подорожали хлопковое масло и баранина. Об этом сообщает Нацстатком.

По его данным, по состоянию на 20 мая текущего года цены на баранину в среднем по республике составили 465,47 сома и по сравнению с апрелем повысились на 18,14 сома, или на 4,1 процента, а цены на хлопковое масло составили 167,09 сома за килограмм и, в отличие от апреля, выросли на 3,6 процента.

При этом максимальные розничные цены на баранину сложились в Исфане, Джалал-Абаде (500 сомов за кг) и Баткене (489 сомов за кг), а минимальные цены на нее зафиксированы в селе Покровка (420 сомов за кг), в Караколе (428,99 сома за кг) и Балыкчы (440 сомов за кг).

Розничные цены на хлопковое масло превысили среднереспубликанский показатель в большинстве наблюдаемых городов республики. Максимальные розничные цены зафиксированы в Токмоке (192,04 сома за кг), Исфане (184,59 сома за кг) и Ноокате (176,61 сома за кг), а минимальные цены на него наблюдались в Кербене (130 сомов за кг) и Таласе (141,41 сома за кг), а также в селе Покровка (154,51 сома за кг).

Источник: vesti.kg