(Фото) Кыргызстанец покорил Эверест

В составе были альпинисты из Израиля, Кыргызстана, Малайзии, России и Узбекистана.

Гражданин Кыргызстана Эдуард Кубатов покорил вершину Эвереста, сообщил руководитель экспедиции, альпинист Александр Абрамов.

«Команда «Эверест 1» поднялась на вершину. Сейчас начинаем спуск. Погода неплохая. Ветер есть, но не слишком сильный. Вероятно, есть рекорд — в составе этой команды на вершине стояла первая израильтянка и первый кыргыз», — написал Абрамов в соцсетях.

Отмечается, что Кубатов стал вторым кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину Земли. Первым поднялся Дмитрий Греков в 1997 году. Восхождение Кубатова началось 12 апреля со стороны Непала.

В составе были альпинисты из Израиля, Кыргызстана, Малайзии, России и Узбекистана.

Источник: Кабар