Президент Садыр Жапаров вылетел в Россию с рабочим визитом. Кто его сопровождает?

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 мая, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию, г. Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента КР.

В ходе визита Садыр Жапаров проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Кыргызстана и России.

Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции.

В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин.

В составе делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев,

- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Дастан Дюшекеев,

- посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат.