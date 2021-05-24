Президент Садыр Жапаров вылетел в Россию с рабочим визитом. Кто его сопровождает?

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 мая, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию, г. Сочи.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента КР.
В ходе визита Садыр Жапаров проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Кыргызстана и России.
Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции.
В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин.
В составе делегации Кыргызской Республики:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев,
- заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Дастан Дюшекеев,
- посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат.
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