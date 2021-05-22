Назначены послы и генконсулы Кыргызстана в зарубежных странах

Назначены послы и генконсулы Кыргызстана в зарубежных странах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены Чрезвычайные и Полномочные послы и генеральные консулы КР в зарубежных странах.

Так, в соответствии с указами главы государства:

— Базарбаев Таалай Чолпонбекович — назначен Чрезвычайным и Полномочным послом КР в Итальянской Республике и постоянным представителем КР при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития;

— Карагулов Азамат Омарбаевич — назначен Чрезвычайным и Полномочным послом КР в Государстве Кувейт;

— Султанов Талант Кушчубаевич — назначен Чрезвычайным и Полномочным послом КР в Туркменистане;

— Арипов Назарали Турдалиевич — назначен Генеральным консулом КР в городе Алматы, Республика Казахстан;

— Сыдыкова Лира Эсенгуловна — назначена Генеральным консулом КР в городе Стамбул, Турецкая Республика.

Вместе с тем указами Президента КР:

— Мукашев Данияр Муратбекович — освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла КР в Италии;

— Алымкулов Алисбек Толбашиевич — освобожден от должности Генерального консула КР в городе Алматы;

— Абдрахманов Нурлан Асейинович — освобожден от должности Генерального консула КР в городе Стамбул.