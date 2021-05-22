Назначены послы и генконсулы Кыргызстана в зарубежных странах
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены Чрезвычайные и Полномочные послы и генеральные консулы КР в зарубежных странах.
Так, в соответствии с указами главы государства:
— Базарбаев Таалай Чолпонбекович — назначен Чрезвычайным и Полномочным послом КР в Итальянской Республике и постоянным представителем КР при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития;
— Карагулов Азамат Омарбаевич — назначен Чрезвычайным и Полномочным послом КР в Государстве Кувейт;
— Султанов Талант Кушчубаевич — назначен Чрезвычайным и Полномочным послом КР в Туркменистане;
— Арипов Назарали Турдалиевич — назначен Генеральным консулом КР в городе Алматы, Республика Казахстан;
— Сыдыкова Лира Эсенгуловна — назначена Генеральным консулом КР в городе Стамбул, Турецкая Республика.
Вместе с тем указами Президента КР:
— Мукашев Данияр Муратбекович — освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла КР в Италии;
— Алымкулов Алисбек Толбашиевич — освобожден от должности Генерального консула КР в городе Алматы;
— Абдрахманов Нурлан Асейинович — освобожден от должности Генерального консула КР в городе Стамбул.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!