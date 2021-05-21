Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам коррупции при заключении соглашений по Кумтору

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам коррупции при заключении соглашений по Кумтору

Генеральной прокуратурой КР в ходе изучения материалов Государственной комиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения «Кумтор», образованной Жогорку Кенешем, выявлены коррупционные правонарушения.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год отдельные высокопоставленные и иные должностные лица уполномоченных государственных органов власти Кыргызстана и руководство ОАО «Кыргызалтын», обладая властными полномочиями, создав противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании «Камеко», «Центерра Голд Инк.», а также ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд Компани», в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для КР соглашений по разработке золоторудного месторождения «Кумтор», вследствие чего государству причинен многомиллиардный материальный ущерб и окружающей среде нанесен непоправимый урон, что в свою очередь создало угрозу государственной безопасности.

Так, 18 мая 2021 года Генеральной прокуратурой КР данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 319 часть 2 Уголовного Кодекса (коррупция) начато досудебное производство, ход которого взят на контроль.

Источник: Кабар