(Фото) Наркоборцы задержали лидера национально-патриотического движения с его сподвижниками

10 членов движения «Кырк уруу, жети дубан ынтымагы» находились в наркотическом опьянении

Аламудунское РОВД расследует досудебное производство по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

19 мая в ходе реализации оперативных материалов Управления по Чуйской области Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, а также проведения следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками Следственной службы Аламудунского района и СОБР Чуйского ГУВД примерно в 23:30 часов в одном из домов в селе Новопавловка произведен санкционированный обыск по подозрению в причастности сбыта наркотических средств и организации притона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан один из лидеров общественного движения «Кырк уруу, жети дубан ынтымагы» И.Д. 1969 г.р., в ходе личного досмотра в носимой спортивной куртке обнаружен и изъят пакет с «марихуаной» весом 2,5 грамм.

При проведении следственных действий в доме находились 10 граждан, которые являются активными членами общественного движения «Кырк уруу, жети дубан ынтымагы»: А.А. 1971 г.р. (хозяин дома), О.Т. 1968 г.р., У.К. 1968 г.р., Т.С. 1976 г.р., А. Т. 1977 г.р., Ж.Т. 1978 г.р., К.А. 1981 г.р., И.К. 1983 г.р., Э.С. 1992 г.р., К.Ф. 1986 г.р.

В ходе обысковых мероприятий в летней кухне обнаружены и изъяты самодельное приспособление из бутылки, предназначенное для курения («бульбулятор»), вещества растительного происхождения со специфическим запахом конопли. В предбаннике служебно-розыскная собака кинологического центра СБНОН МВД по кличке «Хьюго» обнаружила пакет, внутри которого находилось вещество со специфическим запахом конопли. Согласно справке исследования ОКЦ МВД, обнаруженное вещество является «марихуаной» чистым весом 427 грамм.

В ходе проведения личного досмотра среди указанных лиц у гражданина Э.С. в кармане джинс (в правом потайном кармашке) обнаружен сверток, обмотанный в желтый полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось рассыпчатое вещество растительного происхождения со специфическим запахом конопли. Согласно заключению ОКО ГУВД Чуйской области, изъятое вещество является «марихуаной» весом 3 грамма 625

миллиграмм.

При проведении освидетельствования 11 граждан 10 из них находились в наркотическом опьянении. 20 мая 2021 года граждане О.Т., А.А., и Т.С. были задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Остальные фигуранты, а именно К.Ф., К.А., Э.С., Ж.Т., И.К., А.Т., И.Д., У.К., после следственных действий были отпущены под обязательство о явки.

Пресс-служба МВД

