994 дозы испорченной вакцины «Спутник V» обошлись Кыргызстану в 840 тыс. сомов

Сумма ущерба испорченных вакцин «Спутник V» в ЦСМ №2 составила 840 тыс. сомов.
Об этом в эфире передачи «Вечер трудного дня» сообщила вице-мэр Бишкека по социальной политике Виктория Мозгачева.
В пресс-службе мэрии Бишкека агентству «Кабар» уточнили, что ущерб будет выплачиваться руководством и ответственными лицами ЦСМ №2.
«Данные вакцины обошлись государству в 20 долларов (оба компонента) каждая», - отметили в пресс-службе муниципалитета.
Напомним, ранее в Бишкеке в Центре семейной медицины (ЦСМ) №2 994 дозы вакцины «Спутник V» пришли в негодность из-за отключенного холодильника.
Источник: Кабар
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