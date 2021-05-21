В некоторых районах Джалал-Абада два дня не будет газа, сообщает пресс-служба компании «Газпром Кыргызстан».
«С 09:00 25 мая по 26 мая до 17:00 по адресу: ул. М.Бабкина/С.Акбарова в г. Джалал-Абад будут произведены работы по замене старого изношенного газопровода, введённого в эксплуатацию в 1965 году, на новый. В целях обеспечения безопасности работы будут проводиться с отключением газопровода низкого давления», - говорится в сообщении.
Так, га будет отключен в районах: ул. Крылова, Пугачева, Горького, Фрунзе, Пушкина, Чутская, Ж.Бакиева, Калинина, Эркиндик, Бабкина.
Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным.
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