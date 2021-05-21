Назначены руководители ряда структурных подразделений администрации президента
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены руководители ряда структурных подразделений администрации президента КР.
Так, в соответствии с указами главы государства:
— Джанузаков Адилет Канатович — назначен заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций администрации президента КР;
— Сазыков Эркин Орозбекович — назначен заведующим отделом аналитической работы и информационного обеспечения службы информационной политики администрации президента КР;
— Борубаев Назирбек Нарматович — назначен специальным представителем кабинета министров по приграничным вопросам администрации президента КР.
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