Назначены руководители ряда структурных подразделений администрации президента

Назначены руководители ряда структурных подразделений администрации президента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены руководители ряда структурных подразделений администрации президента КР.

Так, в соответствии с указами главы государства:

— Джанузаков Адилет Канатович — назначен заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций администрации президента КР;

— Сазыков Эркин Орозбекович — назначен заведующим отделом аналитической работы и информационного обеспечения службы информационной политики администрации президента КР;

— Борубаев Назирбек Нарматович — назначен специальным представителем кабинета министров по приграничным вопросам администрации президента КР.