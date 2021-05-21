Два купца, спорящие за Бишкек

Выборы в Бишкекский городской кенеш сопровождались шумными скандалами, отменяются результаты выборов.
Сейчас идет жесткая схватка между выведшим партию «Эмгек» на выборы Аскаром Салымбековым и возглавившим партию «Ак бата» Нариманом Тюлеевым. Цель их обоих – назначение своих людей в Бишкекскую мэрию.
Партия «Эмгек» вправду допустила много нарушений закона во время выборов. Но вопреки этому, налегая на силу денег пытается сторговаться с ЦИК.
Нариман использует имеющиеся возможности для его разоблачения.
Говоря точней, сейчас город Бишкек оспаривают два богача, выходцы из Нарына. У них обоих в столице имеются крупные бизнесы, торговые центры и базары…
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №13 от 21.05.2021/стр.3
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