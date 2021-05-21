В Бишкеке государству вернули 5 земельных участков

В Бишкеке государству вернули 5 земельных участков

По результатам прокурорской проверки Ленинского района города Бишкек в собственность государства возвращены 5 земельных участков общей стоимостью 15 млн сомов, незаконно предоставленных в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Так, должностными лицами Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек в нарушение требований земельного законодательства КР в жилмассиве «Ак-Орго» незаконно предоставлены 4 земельных участка в собственность граждан общей стоимостью 11,9 млн сомов, предназначенные для модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры с целью увеличения пропускной способности улиц города Бишкек.

Кроме того, должностными лицами Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек в нарушение требований земельного законодательства КР и Закона КР «Об образовании» в жилмассиве «Арча-Бешик» незаконно предоставлен земельный участок в собственность общей стоимостью 3 млн сомов, который ранее предоставлялся общественно-государственному управлению капитального строительства столицы под проектирование и строительство школы на 754 учащихся.

По результатам проверки прокуратурой района в суд были внесены исковые заявления о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, которые удовлетворены и указанные земельные участки возвращены в собственность государства.

Источник: Кабар