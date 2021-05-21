Марипов дал поручение устранить подтопление на участке автодороги Бишкек – Кара-Балта

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов прокомментировал подтопление участка автодороги Бишкек – Кара-Балта в районе Киркомстрома.

По его словам, на сегодняшний день строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек - Кара-Балта, протяженностью 52,5 км (от км 8,5 до км 61), занимается подрядная компания Сhina Railway №5, реализующая Проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3 автодорога Бишкек – Ош, Фаза 4.

«Для решения возникшей проблемы Подрядная компания направила два водовоза для откачки скопившейся воды. Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что существующая схема дренажа этого участка не подходит для эффективного отвода скопившейся воды. Проблема существует с 2014 года. Для решения проблем с затоплениями ранее ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) отправляло водовозы для очистки дороги от скопившейся воды», - заявил Марипов.

Глава кабинета министров отметил, что в связи с чем, с целью скорейшего решения вопроса затопления автодороги дано поручение подрядчику и консультанту незамедлительно начать работы по укладке дренажных труб, начиная с завтрашнего дня - 21 мая 2021 года. «Ожидается, что работы по укладке труб займут около 15-20 дней, по итогу которой Подрядчик уложит две дренажные трубы на 8,5 и 9,02 километре автодороги Бишкек - Кара-Балта, что позволит эффективно отводить скапливаемую воду», - проинформировал граждан Марипов.

Источник: Кабар